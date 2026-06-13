Grave incidente al Lido Azzurro di Milazzo. Una ragazza adolescente è rimasta con i capelli impigliati nel sistema di aspirazione e ricircolo dell’acqua, mentre si trovava in vasca. È successo in una delle piscine più piccole della struttura alle 15:30.

Il nonno, presente sul posto, ha tentato immediatamente di liberarla ma non è riuscito da solo. Alcuni giovani e altri bagnanti sono intervenuti prontamente riuscendo a liberarla dopo momenti di grande concitazione.

A quanto pare la ragazza avrebbe perso conoscenza durante l’incidente, provocando forte apprensione tra le persone presenti e nello stesso nonno, che avrebbe accusato un malore dovuto allo spavento.

Dopo essere stata liberata, la ragazza si sarebbe ripresa prima dell’arrivo dei soccorsi. I sanitari sono successivamente intervenuti sul posto e hanno disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti necessari.

Anche il nonno è stato accompagnato in ospedale per controlli a seguito del forte shock subito. L’episodio ha suscitato notevole preoccupazione tra i presenti, soprattutto per le possibili conseguenze che avrebbe potuto avere se l’intervento dei bagnanti non fosse stato tempestivo.

Sul posto gli uomini del Commissario di Milazzo che stanno facendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Aperta un’indagine. Piscina sequestrata.

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