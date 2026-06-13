Il fascino intramontabile del litorale messinese e l’eccellenza della sua tradizione culinaria approdano in televisione. La nota trasmissione di LA7 “Amarsi un po’” ha scelto Messina come scenario d’eccezione per la sua prossima puntata, dedicata alla valorizzazione della qualità della vita e delle bellezze paesaggistiche italiane.

La troupe televisiva ha esplorato alcuni dei luoghi più iconici della città, raccontando il legame profondo tra territorio e benessere. L’itinerario guidato da Stefania Ruggeri ha toccato i suggestivi Laghi di Ganzirri e la zona del Pilone, fino a navigare tra le storiche feluche. Il percorso si è concluso in un’atmosfera magica presso il “Sunset” di Mortelle, creando una cornice perfetta per un racconto che unisce il piacere della vista a quello del gusto.

Lo chef Pasquale Caliri, ha guidato i turisti in barca alla scoperta della gastronomia locale. Attraverso la preparazione di piatti tipici, lo chef messinese in linea con lo spirito del programma di approfondire il vivere sano attraverso il cibo di qualità.

La puntata sarà trasmessa domani, domenica 14 giugno, alle ore 10.10 su LA7. Un appuntamento imperdibile per scoprire come Messina, tra mare, storia e sapori, diventi il palcoscenico ideale per promuovere uno stile di vita armonioso e rigenerante.

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