Tempi da record per il Comune di San Filippo del Mela, che lo scorso 11 giugno ha sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – Parte Normativa 2026 – 2028 e l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 2026.

Si tratta dell’accordo con cui, a livello di singola amministrazione (es. Enti Locali, Sanità, Università), la parte pubblica e le rappresentanze sindacali (RSU) definiscono l’applicazione locale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La sigla di tali ipotesi di contratti giunge a soli pochi mesi di distanza dalla sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali, che ha avuto luogo il 23 febbraio 2026.

Per il comune filippese la Delegazione trattante di parte pubblica è stata guidata dal Segretario Generale dell’Ente, PhD Fabio Martino Battista.

«Ringrazio Fabio Martino Battista – precisa il sindaco Gianni Pino – per il rigore e la scrupolosità con cui ha seguito questa trattativa. L’avere siglato queste ipotesi di contratto in tempi record rispetto all’approvazione del CCNL dimostra ancora una volta come il lavoro serio e costante nel tempo conduca sempre a risultati soddisfacenti».

«Un risultato importante – dichiara Battista – conseguenza di un percorso politico e amministrativo all’interno di un ambiente sereno, in cui si respira una sensazione di benessere organizzativo. Un plauso particolare – prosegue – va al sindaco, Giovanni Pino, per l’importante obiettivo, frutto di un’azione politica accurata, costantemente orientata ad accogliere le istanze dei dipendenti con particolare sensibilità».

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