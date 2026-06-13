«L’Associazione “Il Giglio” Gigliopoli non può in alcun modo essere oggetto di atteggiamenti lesivi o di forme di pressione alcuna. Ogni comportamento improntato alla prepotenza o a logiche d’interesse particolare è lontano dai principi del rispetto, correttezza e responsabilità che quotidianamente condividiamo e sosteniamo proprio in presenza dei ragazzi».

Sulla questione che riguarda l’avvio della colonia estiva di Gigliopoli che potrebbe non partire visto i rapporti sempre più difficili tra l’associazione milazzese e la Fondazione Lucifero, interviene il Movimento Sportivi Milazzese.

La situazione attuale, infatti, potrebbe mettere compromettere una delle iniziative socio-educative più importanti del territorio. Ecco perchè è importante individuare soluzioni condivise.

«Il Movimento Sportivi Milazzesi e l’Associazione “Il Giglio” Gigliopoli – scrive il presidente del Movimento Gianluca Venuti – condividono da tempo una visione comune fondata sulla crescita educativa, sociale e relazionale della comunità. Gigliopoli rappresenta un luogo di creatività, inclusione e formazione per bambini e famiglie. Il Movimento Sportivi Milazzesi promuove lo sport come strumento capace di unire, formare e ispirare, contribuendo alla diffusione di valori positivi e alla costruzione di un tessuto sociale più coeso. Per questi aspetti le due Associazioni hanno condiviso e da sempre, visione, azione ed eventi comuni. Pertanto, e con tale spirito, riteniamo doveroso sottolineare che il Movimento Sportivi Milazzesi, chiaramente, appoggia e sostiene l’Associazione “Il Giglio” Gigliopoli, riconoscendone il valore umano, educativo e sociale, e ribadisce la propria vicinanza a tutte le realtà che operano con serietà e dedizione al servizio della comunità».

In passato sono state tante le iniziative condivise tra il Movimento e l’associazione mamertina.

«E tante altre – sottolinea Venuti – verranno organizzate in futuro».

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