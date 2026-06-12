Dopo il successo delle scorse edizione il Gruppo Tempocasa della provincia di Messina promuove l’iniziativa Green Net su Milazzo, coordinata dal titolare del punto vendita Dario Scimone.

«L’obiettivo – dichiara Dario Scimone – è quello di sensibilizzare ad assumere un atteggiamento consapevole, responsabile e sostenibile nei confronti della cura dell’ambiente, della cura e dell’attenzione delle nostre Città di appartenenza. Con guanti, sacchetti e rastrelli il gruppo Tempocasa ha ridato decoro e pulizia ad uno degli spazi di Milazzo più importanti del quartiere di Ciantro ed in questo caso Piazza Peppino Impastato. Una giornata nata all’insegna della sostenibilità e dalla convinzione che insieme si può fare la differenza.

Presenti all’iniziativa i manager Tempocasa Giovanni Coma e Alessio Lupica.

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