Sostenibilità, Tempocasa a Milazzo con l’iniziativa Green Net. Pulita piazza Peppino Impastato al Ciantro 12 Giugno 2026 Cronaca, Senza categoria Dopo il successo delle scorse edizione il Gruppo Tempocasa della provincia di Messina promuove l’iniziativa Green Net su Milazzo, coordinata dal titolare del punto vendita Dario Scimone. «L’obiettivo – dichiara Dario Scimone – è quello di sensibilizzare ad assumere un atteggiamento consapevole, responsabile e sostenibile nei confronti della cura dell’ambiente, della cura e dell’attenzione delle nostre Città di appartenenza. Con guanti, sacchetti e rastrelli il gruppo Tempocasa ha ridato decoro e pulizia ad uno degli spazi di Milazzo più importanti del quartiere di Ciantro ed in questo caso Piazza Peppino Impastato. Una giornata nata all’insegna della sostenibilità e dalla convinzione che insieme si può fare la differenza. Presenti all’iniziativa i manager Tempocasa Giovanni Coma e Alessio Lupica. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 499 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT