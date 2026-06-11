Sarà una seduta inaugurale all’insegna degli adempimenti istituzionali quella convocata per domani venerdì 12 giugno alle ore 9, nell’aula consiliare di Palazzo dell’Aquila.

Il nuovo Consiglio comunale eletto nelle recenti amministrative si riunirà infatti per la prima volta, presieduto da Stefania Scolaro risultata la candidata eletta col maggior numero di preferenze, per dare ufficialmente avvio alla nuova legislatura, ma per conoscere il nome del presidente e del vicepresidente dell’assise civica sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

La prima convocazione consentirà infatti di espletare tutte le formalità previste dalla normativa: dal giuramento dei consiglieri eletti alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità, passando per la presa d’atto della composizione dell’assemblea e per gli altri adempimenti preliminari che segnano l’insediamento del nuovo organo consiliare. Non sarà invece affrontato il punto relativo all’elezione del presidente del Consiglio comunale e del suo vice. A determinare il rinvio l’impossibilità di partecipare alla seduta inaugurale da parte della consigliera eletta Maria Magliarditi.

Per la presidenza del Consiglio comunale il nome destinato a raccogliere il consenso della maggioranza è quello di Angelo Maimone (Forza Italia), mentre per la vicepresidenza la candidatura più accreditata resta quella di Lydia Russo, eletta nella civica vicina a Midili, “Milazzo 2026”.

Nel frattempo si è completata anche la geografia dei gruppi consiliari con l’individuazione dei rispettivi capigruppo, chiamati a svolgere un ruolo centrale nell’organizzazione dell’attività dell’aula e nei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Per la lista “Lorenzo Italiano” il capogruppo sarà Giovanni Di Bella, mentre a rappresentare “Sud chiama Nord” sarà Giuseppe Crisafulli. I Progressisti saranno rappresentati da Gioacchino Abbriano, mentre per “Città Futura” il ruolo sarà ricoperto da Alisia Sottile.

In casa Forza Italia la guida del gruppo consiliare è stata affidata a Massimo Bagli. Per la lista “Cambiamente” il capogruppo sarà Maria Magliarditi, mentre Francesco Rizzo guiderà il gruppo di “Milazzo 2026”. Per “Prima Milazzo” il riferimento in aula sarà Giuseppe Russo, mentre Roberto Mellina sarà il capogruppo di Fratelli d’Italia.

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