Il Comune di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 36 mila euro da parte dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente destinato agli interventi di rimozione dei rifiuti presenti lungo il litorale cittadino.

Le risorse consentiranno all’amministrazione comunale di programmare una serie di attività finalizzate alla pulizia e al ripristino delle condizioni di decoro e fruibilità delle spiagge, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dall’accumulo di materiali trasportati dalle mareggiate e dagli eventi meteorologici che si sono verificati negli ultimi mesi.

Santi Romagnolo

«Si tratta di un finanziamento importante – afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – che consentirà al Comune di intervenire in maniera efficace su diversi tratti del nostro litorale, migliorando le condizioni ambientali e garantendo una maggiore fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini e dei turisti. Ringrazio gli uffici per la tempestiva partecipazione al bando pubblico».

L’esponente della Giunta sottolinea come l’intervento assuma un particolare rilievo in vista della stagione estiva. «La tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero rappresentano una priorità dell’Amministrazione comunale. Grazie a queste risorse potremo procedere alla rimozione dei rifiuti accumulati in diversi punti del litorale e restituire ai cittadini e ai visitatori spiagge più pulite, sicure e accoglienti».

«L’obiettivo – conclude Romagnolo – è quello di garantire standard sempre più elevati di qualità ambientale e decoro urbano, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di maggiore criticità e promuovendo al tempo stesso una cultura del rispetto dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti».

Nei prossimi giorni gli uffici comunali predisporranno gli atti necessari per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal finanziamento regionale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin