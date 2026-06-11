Il Comune di Milazzo ha ottenuto un finanziamento di 36 mila euro da parte dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente destinato agli interventi di rimozione dei rifiuti presenti lungo il litorale cittadino.

Le risorse consentiranno all’amministrazione comunale di programmare una serie di attività finalizzate alla pulizia e al ripristino delle condizioni di decoro e fruibilità delle spiagge, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dall’accumulo di materiali trasportati dalle mareggiate e dagli eventi meteorologici che si sono verificati negli ultimi mesi.

Santi Romagnolo

«Si tratta di un finanziamento importante – afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – che consentirà al Comune di intervenire in maniera efficace su diversi tratti del nostro litorale, migliorando le condizioni ambientali e garantendo una maggiore fruibilità delle spiagge da parte dei cittadini e dei turisti. Ringrazio gli uffici per la tempestiva partecipazione al bando pubblico».

L’esponente della Giunta sottolinea come l’intervento assuma un particolare rilievo in vista della stagione estiva. «La tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero rappresentano una priorità dell’Amministrazione comunale. Grazie a queste risorse potremo procedere alla rimozione dei rifiuti accumulati in diversi punti del litorale e restituire ai cittadini e ai visitatori spiagge più pulite, sicure e accoglienti».

«L’obiettivo – conclude Romagnolo – è quello di garantire standard sempre più elevati di qualità ambientale e decoro urbano, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di maggiore criticità e promuovendo al tempo stesso una cultura del rispetto dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti».

Nei prossimi giorni gli uffici comunali predisporranno gli atti necessari per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal finanziamento regionale.

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