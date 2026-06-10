E’ in programma per domani, giovedì 11 giugno, nel salone parrocchiale dell’oratorio “Giovanni Paolo II” di Olivarella la presentazione del libro “Rita Atria. La settima vittima di Via D’Amelio”. Coautrici del testo-inchiesta sono la giornalista messinese Giovanna Cucè, autrice e giornalista Rai, e l’attivista Nadia Furnari. Il libro ricostruisce la storia vera della giovane testimone di giustizia siciliana e esplora la sua ribellione alla mafia e il tragico isolamento istituzionale che la portò al suicidio avvenuto dopo la strage palermitana del 19 luglio 1992. Strage mafiosa nella quale morirono il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Fabio Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A organizzare l’evento sull’educazione alla legalità è l’Upcf, Università popolare comprensoriale filippese, con il suo presidente Claudio Cambria, e la Biblioteca “Prof.ssa Nuccia Miroddi”, con il supporto dell’amministrazione comunale di San Filippo del Mela guidata dal sindaco Gianni Pino e padre Stefano Messina, della Parrocchia di S. Maria Immacolata e Sacro Cuore di Gesù .

Dopo i saluti di benvenuto di Claudio Cambria, padre Stefano Messina e Gianni Pino seguiranno gli interventi delle avvocate Tommasa Siragusa e Santina Dante e prenderanno la parola le coautrici e l’editrice Caterina Pastura. L’incontro verrà moderato da Katia Trifirò, docente di Unime.

Il libro si basa su testimonianze inedite e documenti d’archivio che riaprono la riflessione su un’altra giovane vita spezzata dalla mafia e dall’indifferenza dello Stato.

Rita cresce a Partanna in un contesto mafioso e perde il padre e il fratello assassinati. A soli 17 anni, decide di ribellarsi alle logiche criminali. Diventa una testimone chiave affidandosi al giudice Paolo Borsellino. Viene trasferita a Roma sotto protezione ma si ritrova emarginata e abbandonata dalle istituzioni. Il 26 luglio 1992, appena una settimana dopo l’uccisione di Borsellino, Rita si toglie la vita. Secondo la ricostruzione ufficiale sarebbe precipitata da un balcone del suo residence romano, al civico 23 di via Amelia.

Il volume, in questa novella edizione, Mesogea 2026, Messina, ampliata e aggiornata rispetto alla pregressa, anche diversamente titolata, Io sono Rita, del 2022 per l’editore Marotta & Cafiero, si è avvalso di ulteriori ricerche intorno a documenti d’archivio e testimonianze per riconsegnare a lettori e fruitori delle presentazioni non una narrazione di mafia “tout court”, ma altresì un emblematico fenomeno di abbandono di minore (oggi diremmo testimone di giustizia e non collaboratrice), da parte di uno Stato che, pure avendola in custodia, non è riuscito a operare neanche in minima parte a sua tutela. Carenza di cura e protezione allora, “in primis” riferibili a tutte le istituzioni correlate alla giustizia che avrebbero dovuto proteggerla dopo la fine violenta del giudice Borsellino, al quale era legata.

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