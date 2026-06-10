Sono scattati i controlli della Polizia locale lungo la Riviera di Ponente, con particolare attenzione ai quattro varchi di accesso e al transito dei veicoli sui terrapieni nel tratto compreso tra lo stadio Salmeri e la Tonnara. L’attività di vigilanza, avviata nei giorni scorsi, ha già portato all’elevazione di diverse sanzioni nei confronti di automobilisti che non hanno rispettato le regole previste per l’accesso e la circolazione nell’area.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di un automobilista che stava percorrendo il terrapieno ad alta velocità. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente è risultato positivo all’alcol test, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada.

L’azione della Polizia locale proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà ulteriormente intensificata durante i fine settimana, periodi nei quali si registra una maggiore presenza di veicoli e frequentatori lungo il litorale. L’obiettivo è garantire il rispetto delle regole, tutelare la sicurezza dei pedoni e preservare un’area particolarmente frequentata da residenti e turisti. Nel frattempo l’Amministrazione comunale interverrà per migliorare la segnaletica nei quattro varchi di accesso alla Riviera di Ponente. Saranno installati o aggiornati i cartelli con l’indicazione delle norme da rispettare, così da rendere più chiare le modalità di accesso e transito nell’area. Previsti anche interventi finalizzati a limitare uno dei problemi più segnalati dai residenti del Tono: il sollevamento di polvere provocato dal passaggio delle automobili sui terrapieni.

Il fenomeno, soprattutto nelle giornate più ventose e nei periodi di maggiore afflusso, crea infatti notevoli disagi alle abitazioni prospicienti la zona. L’obiettivo è individuare soluzioni che consentano di ridurre il cosiddetto “polverone” e migliorare la vivibilità dell’intero tratto di riviera.

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