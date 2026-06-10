L’Istituto Tecnico Tecnologico “‘Ettore Majorana” di Milazzo si distingue a livello nazionale conseguendo un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso promosso dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dal titolo: “L’aerospazio: tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell’era dell’intelligenza artificiale”.

L’istituto si è classificato tra i vincitori nella sezione storico-culturale grazie alla realizzazione del sito web “Ali di sogno e d’ingegno: la conquista del cielo dall’antichità all’ aeronautica moderna” un progetto capace di coniugare efficacemente la dimensione simbolica e culturale del volo con quella scientifico-tecnologica.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Palazzo dell’ Aeronautica a Roma, alla presenza di autorità e funzionari dell’Aeronautica Militare, dei partner industriali come Leonardo e dei funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale. A rappresentare nella Capitale l’Istituto, insignito del prestigioso riconoscimento, è stata una delegazione di studenti delle tre classi dell’ indirizzo aeronautico autrici del progetto, accompagnati da un docente e dal dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci. «Abbiamo ottenuto – afferma il preside – un traguardo di grande prestigio che ci riempie d’orgoglio. Ci auguriamo che questo risultato sia di buon auspicio per lo sviluppo e il consolidamento della cultura aeronautica sul nostro territorio».

Il progetto è stato coordinato dai docenti referenti Luisa Fonseca e Massimo Chillemi. Le classi partecipanti sono state la seconda dell’indirizzo Trasporti e Logistica” e la terza e la quarta di “Conduzione del mezzo aereo”, coordinate dal team dei docenti di progetto composto da Sonia Billa, Franca Cinnamella e Caterina Sorrenti.

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