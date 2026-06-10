Dal fascino senza tempo di Pantelleria ai prestigiosi spazi del Salone Internazionale del Libro diTorino. È il percorso della professoressa milazzese Giusy Andaloro, docente della media Zirilli, che a maggio ha preso parte alla più importante manifestazione editoriale italiana con il suo romanzo “La Porta Dimensionale: Amoree Mistero oltre il Confine”. Per l’autrice, da anni impegnata nel mondo della scuola e parallelamente attiva nel panorama letterario indipendente, la partecipazione al Salone ha rappresentato un importante traguardo professionale e umano.

Il romanzo è stato infatti selezionato tra centinaia di opere provenienti da tutta Italia per essere inserito nel padiglione della Libreria dei Self, spazio dedicato alle pubblicazioni indipendenti che si distinguono per originalità, qualità narrativa e valore del progetto editoriale.

Nel cuore del Lingotto Fiere, tra migliaia di visitatori, autori, editori, giornalisti e appassionati diletteratura provenienti da tutta Italia, Giusy Andaloro ha avuto l’opportunità di presentare la propria opera e raccontare una storia che affonda le sue radici in uno dei luoghi più affascinantidel Mediterraneo: Pantelleria. L’isola vulcanica situata tra la Sicilia e l’Africa non rappresenta soltanto l’ambientazione del romanzo, ma diventa una vera e propria protagonista della narrazione. Le sue scogliere nere, i dammusi in pietra lavica, il vento di Scirocco, le acque profonde e i silenzicarichi di suggestione costituiscono l’anima stessa del racconto, trasformando il paesaggio in unelemento narrativo vivo e pulsante.

“La Porta Dimensionale: Amore e Mistero oltre il Confine” appartiene al genere romantasy, un filone sempre più apprezzato dai lettori perché capace di unire il romanticismo agli elementifantasy e soprannaturali. Al centro della storia c’è Victoria, una giovane donna che approda a Pantelleria sentendosiinspiegabilmente attratta dall’isola, come se quel luogo custodisse segreti legati al suo passato e alsuo destino.Tra vicoli silenziosi, paesaggi lavici e antichi misteri, la protagonista incontra Battista, uomoaffascinante e tormentato, segnato da una maledizione che attraversa i secoli. Da quell’incontro nasce una vicenda intensa in cui amore, suspense, dimensioni parallele, richiami ancestrali e paranormali si intrecciano in un crescendo di emozioni. Dammusi dimenticati, portali misteriosi e antiche presenze accompagnano il lettore in un viaggioche oscilla continuamente tra realtà e leggenda.

Proprio l’atmosfera unica di Pantelleria è stata uno degli aspetti che più ha colpito i visitatori del Salone. Molti lettori, infatti, hanno manifestato curiosità nei confronti dell’isola. Un risultato particolarmente significativo per Giusy Andaloro, che dal 2013 dedica a Pantelleria parte della propria ricerca artistica e letteraria. Il legame con l’isola va ben oltre l’ispirazione narrativa: proprio grazie a Pantelleria, infatti, la docente milazzese è riuscita a realizzare il desiderio di rientrare in Sicilia dopo quindici anni di insegnamento in provincia di Milano. Un ritorno nella propria terra fortemente voluto.

Già nel 2021 aveva pubblicato la silloge poetica “Pantelleria, Fiori d’Ossidiana, Emozioni sospesetra Mare, Cielo e Terra”, una raccolta di versi nata dal profondo legame emotivo con l’isola. Nello stesso anno l’autrice ha acquistato un piccolo dammuso storico nella zona orientale di Pantelleria, a pochi minuti dall’Arco dell’Elefante, uno dei simboli più conosciuti dell’isola. Un luogo che negli anni è diventato rifugio creativo, spazio di meditazione e laboratorio di scrittura, dove prendono forma racconti, poesie e nuovi progetti letterari.

La partecipazione al Salone del Libro ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto professionale. Durante i giorni della manifestazione, la docente milazzese ha incontrato autori, editori, operatori culturali e lettori, condividendo idee, esperienze e riflessioni sul ruolo della letteratura comestrumento di crescita personale e valorizzazione dei territori.

Il romanzo è attualmente disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook. È stata inoltre pubblicata l’edizione in lingua inglese, mentre sono in fase di programmazione le traduzioni in spagnolo, francese e tedesco.

Particolarmente attesa la presentazione in programma sabato 12 settembre, alle 18, a palazzo D’Amico.

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