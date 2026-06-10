Al Marina Del Nettuno di Messina, giovedì 18 giugno, uno degli eventi più importanti della Sicilia. Bartender provenienti da tutta Italia, (da Torino fino ad Ortigia), proporranno le loro creazioni dandosi il cambio ad intervalli di un’ora. Sarà possibile degustare i loro cocktails dalle 19 fino a tarda notte. Si alterneranno al bancone del padrone di casa Christian Costantino, che interverrà all’appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di cofounder dell’ associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con cocktails dedicati.

I bartender presenti: da Torino, Giuliana Giancano con Tassoni e Alessia Mittone con PiùCinque Gin, da Milano Umberto Oliva con Santateresa, Flavio Angiolillo con Bitter Fusetti, Gianluca Tuzzi con Suntory, Lorenzo Burrone con Fernet Branca, da Bologna Peppe Doria con Martini, da Lodi Diego Ferrari con Polara, da Roma Martina Proietti e Giulia Castellucci con Three Cents, Francesco Ramacciati con Brown Forman e Daniele De Angelis con Kyma, da Pagani Emanuele Primavera con Nazionale, da Catania Giovanni Torre con Aquamaris gin, Salvo Longo e Fabio Privitera con Magnolia gin, Ramon Noto, Amedeo Ferlito e Caterina Pappalardo con Polara, Nepeta, Amaro Celentano, da Palermo Fabrizio Candino e Michele Stagno con Santa Spina, da Ortigia Fabio Iemmulo con Giovi, Da Vulcano Stefano Milici, da Messina Michele Salerno con Kranabet gin, Dario Minacori, Alessio Fiumara, Valeria Gangemi, Alessandra Lollo ed il padrone di casa Christian Costantino.

Bartender e aziende presenteranno le nuove tendenze della mixology. Spazio ovviamente al green con aziende del settore che presenteranno i loro prodotti.

La parte food è affidata allo chef Anoj Sandarowan. I suoi piatti faranno da accompagnamento all’evento in “stile” streetfood con punti dedicati lungo la banchina. Sarà presente “Il carretto” del maestro Giuseppe Arena, Due Coni Gambero Rosso, con il gelato artigianale. Accanto ai cocktails gli artisti di “Frequenze” il format itinerante ideato da Piero Anna, che nella stagione estiva vedrà esibirsi in città, Dj’s e artisti. A ritmo di musica daranno vita ad opere d’ arte tra un drink e l’altro.

Protagonisti Piero Anna e Dj Leo Lippolis. Continua così il viaggio del Marina Del Nettuno che vede alla guida Clorinda Citarella. Il Marina è ormai punto di riferimento in città su cocktails e buon bere miscelato. E quello che è l’evento del settore più inclusivo ed importante dell’anno in riva allo Stretto lo conferma.

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