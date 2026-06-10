Si chiude la 10° edizione del Trofeo Folgorino, la kermesse organizzata dal ACD Folgore del presidente De Luca, ormai giunta alla decima edizione e che ha visto quest’anno la partecipazione di 20 società della provincia che hanno presentato 70 squadre nelle categorie di base dei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, facendo scendere in campo 600 piccoli atleti dal 1 al 8 giugno.

A vincere il prestigioso Trofeo Folgorino è stata la Polisportiva OR.SA – ASD , brava a conquistare le categorie Esordienti imponendosi in finale sulla Folgore Milazzo, quella Pulcini superando solo ai calci di rigore un’ottima FCD New Eagles 2010 e la categoria Primi Calci superando di misura il Garden Club Scuola Calcio, vittorie che hanno permesso l’assegnazione del Trofeo Folgorino.

I padroni di casa della Folgore Milazzo invece hanno vinto la categoria Piccoli Amici, imponendosi proprio sull’Or.Sa Barcellona. Piazzamento d’onore, al terzo posto nella categoria Esordienti il Asd Torregrotta 1973 che ha superato la Giovanile Rocca – Milan Academy Scuola Calcio Èlite, mentre nella categoria Pulcini sul podio più basso è salito nuovamente il Torregrotta che ha battuto il ASD Furnari, mentre nei Primi Calci vittoria della New Eagles sulla Nuova Igea Virtus ed infine nei Piccoli Amici al terzo posto ha chiuso il S.S. Milazzo che ha superato la New Eagles.

Si sono fermate ai gironi invece la Futsal S Lucia DelMela , ASD San Pier Niceto , ASD Pro Mende Calcio 1930 , A.S.D Monforte San Giorgio VDM Calcio , ASD Città di Villafranca , JSL , San Filippo del Mela , New Team 92 e la A.S.D Carlo Acutis Gualtieri.

Alla premiazione ha partecipato il Presidente della Figc Messina Santino Saraó che ha portato i saluti e ringraziato la società Folgore per l’ottima organizzazione e tutte le società che ogni anno permettono a dei giovani campioni di scendere in campo. «Ringraziamo – sottolinea la società mamertina – tutte le società che hanno preso parte alla manifestazione, i giovani atleti, i tifosi che hanno gremito la struttura in queste giornate, lo staff che ha garantito la perfetta riuscita di questa decima edizione e l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione l’impianto».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin