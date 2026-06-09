Saranno quattro gli eventi targati Tirrenico, il ramo d’azienda del giornale omonimo dedicato al food, per la stagione estiva 2026. Si parte con i Nations Awards di Taormina, un evento unico e internazionale che mette insieme cinema e food e vedrà il Tirrenico organizzare i cocktail break con gli attori che verranno svelati nei prossimi giorni. Si parte dall’hotel San Pietro il 25 giugno.

Poi il Tirrenico Boat Party a bordo dell’Eolian King di Tarnav Milazzo, un percorso degustativo a bordo pensato per godersi i tramonti eoliani abbinando vino siciliano e piatti della tradizione.

Giunta alla ottava edizione, la Coppa Tirrenico si trasforma. Resta fermo l’intento benefico di raccolta fondi ma a luglio ci sarà una partita secca tra l’associazione messinese Cucinotta e una selezione dell’associazione Tirrenico, tra chef, pizzaioli e deejay.

Il quarto evento targato Tirrenico sarà la degustazione all’interno del nuovo wine club di Cambria vini a Furnari, un percorso degustativo pensato per valorizzare i vini di Cambria, tra Nocera e Mamertino. L’evento si svolgerà tra agosto e settembre.

Ad agosto si replicheranno poi le cene in vigna a Piraino con Cantine Pintaudi e il ristorante Meraviglia. Le due degustazioni, lo scorso anno, hanno riscosso parecchio successo e quindi si è deciso di replicarle.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente alzato il livello – ha dichiarato David Anastasi, vice direttore del Tirrenico – tra presentazioni libri, degustazioni e momenti di musica. A questo cartellone si aggiunge quello dei nostri numerosi partners che portano avanti l’ospitalità siciliana tra cene, cabaret ed eventi in musica che noi stessi sosteniamo e promuoviamo. Il Tirrenico è oggi una pietra di riferimento per gli amanti del food e del lifestyle siciliano, tra glamour e tradizione, musica e professionalità, editoria ed eventi”.

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