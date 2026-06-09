Secondo appuntamento col “MilazzoCultFestival 2026”, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco di Milazzo in collaborazione con il Comune, Demea Eventi e Mondadori Store. Giunto alla quinta edizione, il festival conferma l’obiettivo di portare nella città mamertina protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo, della politica e della letteratura.

Dopo la serata d’apertura con padre Enzo Fortunato, sabato 13 giugno, sempre nell’atrio del Carmine, location ormai simbolo della manifestazione, interverrà la psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli presentando il suo libro “Un’ottima famiglia”. Dialogherà con lei Angelica Furnari.

Il 19 giugno sarà invece ospite della Pro Loco, Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati e protagonista della vita politica italiana degli ultimi decenni, che interverrà su temi legati agli scenari istituzionali e internazionali. Presenterà il suo volume “Al centro dell’aula dalla prima repubblica ad oggi”. Dialogheranno con lui l’ex ministro Gianpiero D’Alia, Alessio Lo Giudice, direttore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Messina e il vicedirettore del quotidiano “La Sicilia”, Mario Barresi.

Spazio al giornalismo d’inchiesta il 25 giugno con Lirio Abbate, firma tra le più autorevoli nel racconto delle mafie e della criminalità organizzata, autore di numerosi saggi e approfondimenti. A Milazzo presenterà “I diari del boss”, discutendo con procuratore della repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti.

Il 2 luglio toccherà a Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, che porterà la propria testimonianza sul tema della legalità e della lotta alla mafia. Dialogherà con il procuratore generale di Messina, Carlo Caponcello sul suo libro “U Maxi”.

Sabato 4 luglio ospite della città di Milazzo sarà la giornalista e scrittrice Serena Bortone che presenterà “Le dirimpettaie”, dialogando con la giornalista Rossana Franzone.

A chiudere il cartellone, il 19 luglio, sarà la scrittrice messinese Nadia Terranova, tra le voci più apprezzate della narrativa contemporanea italiana, finalista in diverse occasioni al Premio Strega che presenterà il nuovo libro di Caterina Battilocchio, “La Guardiana”. Modera il prof. Giovanni Moschella dell’Università di Messina.

Il MilazzoCultFestival rappresenta ormai un appuntamento consolidato dell’estate culturale cittadina, capace di creare occasioni di confronto e partecipazione attorno ai grandi temi della società contemporanea.

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