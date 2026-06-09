Domani, mercoledì 10 giugno, alle 11, sul Lungomare Garibaldi, nei pressi del Monumento dedicato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Luigi Rizzo, si svolgerà la cerimonia celebrativa della Giornata della Marina.

La ricorrenza del 10 giugno rappresenta una data di particolare significato per la Marina Militare italiana e costituisce un momento di memoria e di valorizzazione delle tradizioni marinare, del servizio reso al Paese e del legame con il territorio.

La cerimonia, promossa dal Comando Marittimo Sicilia, sarà presieduta dal Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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