Il sorriso dei bambini era il suo vero trofeo. Si è svolto a Milazzo il Memorial dedicato a Mister Antonio Cusumano, l’allenatore che ha insegnato a tanti piccoli calciatori che prima del risultato vengono il divertimento, il rispetto e l’amore per il prossimo.

Un uomo che ha fatto del campo un luogo di gioia, di crescita e di amicizia, lasciando un’impronta che continua a brillare nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La manifestazione è stata un vero successo, tantissime famiglie, bambini felici, risate, abbracci e quella meravigliosa aria di festa che solo il ricordo delle persone speciali sa regalare. Si è respirata una gioia semplice e autentica, proprio quella che Mister Antonio metteva in ogni allenamento, in ogni parola, in ogni gesto.

«Un ringraziamento speciale – precisano gli organizzatori- va all’animazione di Zio Salvo Bimbilandia, che ha portato entusiasmo e colore, diventando un valore aggiunto prezioso per grandi e piccoli. Il buffet finale ha poi chiuso la giornata nel modo più dolce, come una ciliegina sulla torta di un momento che resterà nel cuore di tutti».

Il Memorial non è stato solo un evento sportivo, ma un abbraccio collettivo alla memoria di un uomo che ha saputo insegnare che il calcio, prima di tutto, è gioia condivisa. A rendere ancora più significativo questo Memorial è stato il gesto di solidarietà che lo ha accompagnato, il ricavato sarà infatti devoluto alla Caritas di San Papino, affinché la bontà di Mister Antonio possa continuare a diffondersi e a sostenere chi ne ha più bisogno.

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