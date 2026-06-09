Straordinario successo con una grande affluenza di visitatori per la ventinovesima edizione dell’Infiorata sampietrese, dedicata a San Francesco d’Assisi, tema scelto dal parroco monsignor Francesco De Domenico. L’evento è stato gestito dall’amministrazione comunale, dal sindaco Domenico Nastasi e dall’assessore Giuseppe Ruggeri e dalla Pro Loco guidata dalla presidente Maria Micale.

La direzione artistica e tecnica della manifestazione è stata curata da Stefania Ruggeri e Gina Marchetta. Le icone, incastonate nei tappeti floreali, sono state invece realizzate da Stefania Ruggeri, Caterina Catanese, Eleonora Magazzù, Giuseppe Licata, Giulia Cicciari, Graziana Italiano, Emanuela Costa, Carmelina e Maria Marchetta, Maria Micale, Mario Andrea Italiano, Nuccia Aloi, Tiziana Chillè, Samuele Isaja, Francesca Sciotto, Giusi Minuti, Karol Cardia, Pietro Catanese, Federica Delia e Benedetta Minutoli. Le scritte religiose da Pietro Ruggeri, Giuseppe Bonarrigo, Pietro Gonzales, Ilaria Totaro, Chiara Rao, Alessia Delia, Ivan Tipaldo, Martina di Pietro, Piera Giunta, Giuseppe Certo, Mariafrancesca Nastasi, Maria Libreri, Miriana Previte e Riccardo Cassisi.

Hanno partecipato i ragazzi del catechismo Samuele Battaglia, Antonio Catanese, Giosuè Dolcezza, Maria Luisa Certo e Matteo Nastasi. Speciali i contributi dell’Istituto D’Arrigo di Venetico, Collegio Ignatianum Messina, gruppo infioratori di Santo Stefano Medio, Musica&mente, Lute Venetico e Asd calcio S. P. Niceto. Come sempre in prima linea i ragazzi “carristi” capitanati da Nino Colosi.

Ad accompagnare la manifestazione l’associazione musicale “M. P. Nastasi” diretta dal maestro Davide Cigala. Preziosi i contributi dei dipendenti comunali e degli Asu, della polizia municipale, dei carabinieri con il comandante Saverio Insinga e della vigilanza ambientale Peloritani con Nino Polito.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin