Messina, gli istituti Evemero e Antonello uniti grazie alla valorizzazione di sapori e tradizioni

Messina, gli istituti Evemero e Antonello uniti grazie alla valorizzazione di sapori e tradizioni

MESSINA. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto “Una bussola per noi bambini tra sapori e tradizioni”. Tappa finale un partecipato incontro tra la Scuola dell’Infanzia Granatari e la sezione B di Torre Faro dell’Istituto Comprensivo Evemero e l’Istituto Superiore Antonello, protagonisti di un percorso condiviso che ha unito conoscenze e valori.

Particolarmente toccante il ricordo di Francesco Mancuso, figura che ha ispirato l’iniziativa. Le due dirigenti scolastiche Angela Mancuso dell’istituto Evemero e Daniela Pistorino dirigente scolastico dell’istituto Antonello ne hanno rievocato con affetto la memoria, ricordandone con parole cariche di umanità l’esempio e i valori che continuano a guidare il cammino educativo delle nuove generazioni.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande emozione, suggellando la conclusione di un percorso che, attraverso la valorizzazione dei sapori e delle tradizioni, ha saputo creare un ponte tra scuola, territorio e comunità.

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