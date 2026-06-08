L’Eolian Milazzo Hotel inaugura la stagione degli eventi estivi organizzati a bordo piscina. E la prima cena-concerto in programma “Nero a metà – Pino Daniele Tribute” promette di regalare una serata suggestiva e raffinata dove sarà possibile ascoltare i brani di uno dei più grandi e cantautori italiani.

Si tratta, infatti, di un evento intenso e ricco di emozioni fatto di musica e gusto dedicato interamente all’anima mediterranea di Pino Daniele e alla Napoli più autentica.

L’appuntamento è per il 20 giugno. Sul palco si esibiranno gli Aristos: Filippo Aricò – lead vocals, percussions, Giovanni San Giovanni – keyboards, synth, piano, violin, Salvo San Giovanni – drums, percussions, programming, backing vocals, Aldo Merlino – electric & acoustic guitar, Lina Savonà – vocalist.

Il menù ispirato ai brani di Pino Daniele: Antipasto – “Terra mia” Parmigiana scomposta di pesce spada, Primo – “Io so’ pazzo” Busiate al ragù leggero con vongole, gamberi e seppie al profumo di basilico, Secondo – “Quando” Trancio di spada in crosta di erbette mediterranee con scarola stufata, pinoli e uvetta, Dessert – “Yes I Know My Way” Babà al rum. Costo 60,00 euro a persona

Eolian Milazzo Hotel – Salita Cappuccini, 21/23, Milazzo (ME) – Tel. 090/9221992

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER EOLIAN MILAZZO HOTEL





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