Calcio, la SS Milazzo ricerca nuovi soci. Non ufficializzate le dimissioni del presidente Versaci 8 Giugno 2026 Sport Prosegue il progetto sportivo della SS Milazzo per la prossima stagione calcistica. La squadra mamertina anche per la prossima stagione disputerà il campionato in serie D dopo la stagione appena conclusasi ricca di soddisfazioni. Proprio ieri la società, al termine di un confronto all’interno dell’attuale dirigenza, ha fatto sapere che è alla ricerca di nuovi potenziali soci, in modo da poter garantire al meglio l’andamento dell’annata sportiva nel prossimo torneo. «Chiunque manifestasse una qualsiasi forma di interesse – scrive la società in una nota stampa – potrà presentare le proprie proposte alla SS Milazzo entro il 20 giugno. In tale data verrà fatto un punto definitivo della situazione su quali condizioni e potenzialità programmare o su altre valutazioni del caso». Intanto non sono ancora state ufficialiazzate le dimissione del presidente Mauro Versaci preannunciate qualche mese fa prima del termine del campionato. Si attende il 30 giugno, data in cui finirà ufficialmente la stagione, per capire se effettivamente deciderà di lasciare la presidenza della squadra milazzese oppure no. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.343 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT