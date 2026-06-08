Si è aggiunto un altro tassello al settore della sicurezza in mare che riguarda la città di Milazzo. Otto ragazzi hanno conseguito il brevetto di Assistente Bagnanti FISA (Federazione italiana Salvamento Acquatico) abilitandosi così ad operare in acque Marittime, acque interne e piscine.

L’esame finale di oggi arriva dopo una lunga e impegnativa formazione svoltasi presso la piscina Officine Fit Club di Milazzo e in mare, che ha visto gli aspiranti bagnini affrontare tre mesi di preparazione e oltre cento ore totali accumulate, in cui si sono state simulate e applicate svariate tecniche di soccorso e salvamento, rianimazione, simulazioni di recupero di bagnanti in difficolta, utilizzo del pattino di Salvataggio e prove di nuoto a tempo. La prova a mare del corso, invece, è stata svolta al Lido La Fenice che ogni anno collabora attivamente per la riuscita dell’evento.

La FISA, Federazione riconosciuta a livello nazionale per la qualità e professionalità che mette in campo in vari settori della formazione in mare, salvamento e non solo, è anche il punto di riferimento per l’addestramento di soccorso acquatico degli uomini della Guardia Costiera.

Negli ultimi anni a coordinare questo intenso percorso di formazione nella nostra città è stata l’Aps Blu Rescue, associata alla FISA e che nella figura di Mauro Alioto, presidente e maestro di salvamento delegato per la provincia di Messina, ha contribuito annualmente nel dare supporto in termini di soccorritori acquatici agli stabilimenti balneari e alle strutture ricettive presenti sul territorio milazzese.

Grazie ad un lavoro meticoloso di preparazione e impegno nel raggiungere gli obiettivi, Mauro Alioto, affiancato da Marco Graziano (assistente bagnanti FISA) è riuscito nell’intento, anno dopo anno, di puntare il Focus su uno degli ambiti più importanti che riguardano direttamente la città mamertina: la Sicurezza in Mare.

Tra questi otto nuovi soccorritori acquatici, vi sono anche studenti appartenenti all’istituto nautico Itet Da Vinci di Milazzo, che hanno potuto ancor più rafforzare e consolidare quel legame all’ambiente acquatico che li condurrà verso un futuro lavorativo consapevole e responsabile.

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