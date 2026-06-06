Si conclude con un brillante 13° posto a livello nazionale l’avventura della squadra di pallavolo del Liceo “Galileo Galilei” di Spadafora ai Nuovi Giochi della Gioventù. Le finali nazionali si sono svolte al Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma, dove le studentesse hanno rappresentato con orgoglio la Sicilia, distinguendosi per impegno, qualità di gioco e correttezza sportiva.

Dopo aver conquistato il titolo regionale e il pass per la fase finale, le atlete hanno affrontato la competizione nazionale con grande determinazione. L’emozione dell’esordio ha inizialmente condizionato il rendimento della squadra, ma con il passare delle partite le ragazze hanno saputo sciogliersi, esprimendo un gioco sempre più efficace e convincente e ricevendo apprezzamenti per il bel gioco mostrato in campo.

Tra i momenti più significativi della manifestazione, la candidatura della squadra al Premio Fair Play in una delle gare disputate, riconoscimento che testimonia i valori di correttezza, rispetto e sportività dimostrati durante tutto il torneo. Il 13° posto finale rappresenta un risultato di grande prestigio in una competizione che ha visto confrontarsi le migliori rappresentative scolastiche provenienti da tutta Italia.

Un traguardo che premia il lavoro svolto durante l’anno, la dedizione delle atlete e lo spirito di squadra che ha caratterizzato l’intero percorso.Grande la soddisfazione all’interno dell’istituto. Il dirigente scolastico dell’I.I.S. Maurolico, Giovanna De Francesco, di cui il Liceo “Galilei” è sede associata, ha espresso il proprio orgoglio per il risultato raggiunto, sottolineando come la partecipazione alla fase nazionale e il piazzamento ottenuto rappresentino un motivo di soddisfazione per l’intera comunità scolastica.

Si chiude così un’esperienza ricca di emozioni, crescita e soddisfazioni, che resterà certamente tra i ricordi più significativi dell’anno scolastico e sportivo per le giovani atlete del Liceo “Galileo Galilei”, protagoniste di un percorso che ha portato il nome della scuola e della Sicilia tra le migliori realtà nazionali.

Nella foto in alto da sinistra: Maria Antonietta Orlando, Marta Russo, Marta Aprile, Anna Barbera, prof. Alessandro Filoramo.In basso da sinistra: Viola Pinizzotto, Greta Mento, Greta Cucinotta, Giulia Cucinotta.

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