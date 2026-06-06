L’atleta milazzese Giorgia Sciotto conquista il titolo regionale Allieve staccando con autorità il pass per i Campionati Italiani di Grosseto. Il giovane talento milazzese dell’atletica, in forza alla DUILIA Barcellona ha conquistato il titolo alla due giorni dei Campionati Regionali Individuali Allievi, andata in scena allo stadio delle Palme “Vito Schifani” di Palermo.

Un contesto simbolico e toccante, reso ancora più intenso dal ricordo di Vito Schifani, che proprio su quella pista aveva corso da ragazzo. In questo scenario, Giorgia Sciotto ha dato prova di grande maturità atletica nella gara dei 2000 metri siepi. Pur essendo l’unica atleta al via, la sfida era tutt’altro che semplice: correre contro il cronometro e centrare il tempo minimo richiesto per accedere alla rassegna tricolore.

Una prova altamente tecnica e dispendiosa, affrontata con determinazione e lucidità. Siepe dopo siepe, giro dopo giro, Giorgia ha mantenuto concentrazione e ritmo, fermando il cronometro a 7’39”57, migliorando di ben sei secondi il minimo federale richiesto. Un risultato che certifica non solo la vittoria, ma anche una crescita significativa sul piano prestativo.

La giovane atleta aveva già dimostrato il proprio valore due settimane fa, contribuendo con le compagne della DUILIA Barcellona alla conquista del minimo nella staffetta 4×400 metri. Una conferma della sua grande versatilità, capace di esprimersi con efficacia sia nelle prove di mezzofondo che nelle gare più veloci.

Soddisfazione nelle parole del tecnico Emanuele Torre, che insieme alla presidente Dominga Pirri ha celebrato un fine settimana ricco di successi per l’intero gruppo. La DUILIA Barcellona ha infatti raccolto ben 18 podi complessivi e centrato 4 minimi per i Campionati Italiani, confermando la qualità del lavoro svolto e la crescita costante del vivaio.

Per Giorgia Sciotto ora si aprono le porte di Grosseto, dove potrà confrontarsi con le migliori atlete italiane della categoria. Un traguardo meritato, che rappresenta solo una tappa di un percorso costruito con impegno, sacrificio e passione.

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