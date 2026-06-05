Con decreto del dirigente generale n. 226 del 3 giugno scorso, l’assessorato regionale Agricoltura, sviluppo rurale e Pesca ha finanziato il progetto del Comune di Milazzo “Cultura e Tradizione D’a Mare”, per un importo complessivo di 29.280 euro.

Il finanziamento, che copre il 100% delle spese ammissibili, rientra nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.2 del PN FEAMPA, dedicato alla promozione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Le risorse provengono dall’Unione Europea per il 50%, dallo Stato italiano per il 35% e dalla Regione Siciliana per il restante 15%. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale punta a promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti ittici del territorio, valorizzando le eccellenze della pesca siciliana e rafforzando il legame tra tradizione marinara, sostenibilità e sviluppo economico locale. Attraverso attività di informazione, comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza, il progetto intende sensibilizzare consumatori, famiglie e giovani sull’importanza di una scelta alimentare consapevole e sulla qualità delle produzioni ittiche regionali.

«Si tratta di un risultato significativo – sottolinea il sindaco Pippo Midili – che consentirà di realizzare iniziative capaci di valorizzare la cultura del mare, sostenere le produzioni ittiche locali e rafforzare l’identità di Milazzo come città fortemente legata alle proprie tradizioni marinare».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin