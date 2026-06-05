Muore una donna all’Ospedale Fogliani di Milazzo e scatta un’inchiesta. Saranno adesso gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire le cause del decesso. A perdere la vita è stata una donna di 58 anni dell’hinterland tirrenico, morta nei giorni scorsi dopo essere stata sottoposta a un’operazione di colecistectomia a Barcellona Pozzo di Gotto.

La donna è arrivata al nosocomio mamertino dopo alcune complicazioni successive all’intervento chirurgico dove è poi deceduta.

Sulla vicenda ha chiesto chiarezza la famiglia che ha presentato una denuncia avviando le verifiche da parte della magistratura. Sotto sequestro la cartella clinica. Documentazione che sarà esaminata per ricostruire le fasi dell’assistenza medica ricevuta dalla donna e verificare eventuali responsabilità.

Disposto l’esame autoptico. Nessuna iscrizione nel registro degli indagati né provvedimenti nei confronti del personale sanitario coinvolto.

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