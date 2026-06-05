Scontro auto moto in via Tindaro La Rosa. A quanto pare una Fiat Panda ha travolto la moto mentre stava svoltando in via Antares.

Il mezzo a due ruote, pare in fase di sorpasso, è stato scaraventato diversi metri più avanti sul marciapiede proprio di fronte la palestra Officine.

Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118. È ferito ma non in maniera grave. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità. E due motociclisti della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo.

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