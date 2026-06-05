Incidente in via Tindaro La Rosa, auto travolge una moto. Un ferito 5 Giugno 2026 Scontro auto moto in via Tindaro La Rosa. A quanto pare una Fiat Panda ha travolto la moto mentre stava svoltando in via Antares. Il mezzo a due ruote, pare in fase di sorpasso, è stato scaraventato diversi metri più avanti sul marciapiede proprio di fronte la palestra Officine. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118. È ferito ma non in maniera grave. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità. E due motociclisti della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.742 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT