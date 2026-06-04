TAORMINA. La perla dello Jonio Taormina si conferma ancora una volta regina degli eventi: dal 10 al 14 giugno i premi Oscar Helen Mirren, Jane Campion, Giuseppe Tornatore, il cast della terza stagione di “House of Dragons” e numerosi altri attori italiani e stranieri saranno tra i protagonisti della 72ª edizione del Taormina Film Festival e nel cartellone degli appuntamenti estivi al Teatro Antico grandi artisti come Bryan Adams (30 giugno), Village People (12 luglio), Pink Floyd Legend (5 agosto) e Pooh (24 e 25 agosto). La lunga e ricca stagione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia si preannuncia straordinaria e all’insegna di una tradizione ormai consolidata: «il calendario 2026 è particolarmente fitto – evidenzia il sovrintendente Felice Panebianco – e vanta nomi di grande respiro, produzioni teatrali di altissimo livello artistico e culturale, concerti di popstar e gruppi che hanno segnato la storia della musica. La Fondazione, ente strumentale della Regione Siciliana, è il punto di riferimento per la programmazione, gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva cornice della nostra cavea, tra le più antiche al mondo, tra mare siciliano e fuoco dell’Etna, e nella Casa del Cinema per alcuni specifici incontri».

Si inizierà con il tributo al maestro Giorgio Albertazzi, uno dei più illustri attori della storia del teatro italiano, che è stato anche direttore artistico di Taormina Arte, nel decennale dalla sua scomparsa. Subito dopo, il Film Festival che trasformerà Taormina nella capitale del grande schermo grazie all’impegno e all’entusiasmo della direttrice artistica Tiziana Rocca: «instancabile anima delle rassegne cinematografiche – sottolinea Panebianco – nelle scorse settimane siamo stati a Cannes per presentare la 72ª edizione che vanta un parterre di attori, attrici, registi, musicisti, scrittori che richiameranno l’attenzione della stampa internazionale».

Si prosegue con gli appuntamenti musicali e i concerti di Daniela Puglisi (10 luglio), Serena Brancale (11 luglio), Angelina Mango (24 luglio), Luca Carboni (9 agosto) e Nino D’Angelo (12 agosto), Serene e Palermo Classica (2 settembre), Coez (10 settembre), Madame (13 settembre).

«A novembre, infine, è in programma il ricordo del poeta, Filippo Tommaso Marinetti ed il futurismo – conclude Panebianco – un appuntamento organizzato in collaborazione con l’Universitá degli studi di Messina, iniziativa resa possibile grazie all’impegno del direttore artistico Simona Celi. L’idea è ricordare lo spettacolo “Elettricità” che si svolse, appunto, a Messina”. Un cartellone che intende ripetere quanto di buono effettuato finora e guarda fin da ora alla stagione del 2027, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, intensificare la già efficace brand reputation taorminese e coordinarsi con altri enti e istituzioni per ampliare i flussi turistici».

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