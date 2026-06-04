Un talento milazzese si prepara a salire su uno dei palchi più importanti della musica italiana. Zaira Lo Giudice, 20 anni, pianista e cantante milazzese, aprirà il concerto di Vasco Rossi il prossimo 13 giugno all’Olbia Arena, nell’ambito della tournée estiva del rocker emiliano. Grinta, determinazione e una forte ambizione: Zaira rappresenta il volto di una nuova generazione di artisti che guarda lontano, costruendo il proprio percorso con sacrificio, studio e personalità. Nata e cresciuta a Milazzo, oggi vive tra Milano e la Sicilia, dove porta avanti contemporaneamente il suo percorso artistico e universitario.

Zaira ha vinto il concorso promosso dal management di Vasco Rossi e da “Zocca Paese della Musica”. L’iniziativa ha selezionato dieci artisti emergenti provenienti da tutta ltalia, che avranno l’opportunità di esibirsi sui palchi degli stadi che ospiteranno il tour estivo del Komandante. Tra questi, il duo formato da Zaira Lo Giudice e Grace, pianoforte e voce, che salirà sul palco dell’Olbia Arena il 13 giugno davanti a migliaia di spettatori.

Per la giovane artista milazzese si tratta di una conferma importante di un percorso costruito con determinazione e talento. La carriera di Zaira inizia prestissimo: a soli 9 anni entra al Conservatorio “Arcangelo Coreli” di Messina, dove consegue il diploma Accademico di I livello in Pianoforte Jazz nell’ottobre 2024 a soli 18 anni, ottenendo il massimo dei voti.

Parallelamente alla musica, frequenta il secondo anno dell’Università Bocconi di Milano nella facoltà di Giurisprudenza, conciliando studio accademico e attività artistica ad alti livelli. Negli ultimi anni ha già collezionato esperienze importanti nel panorama musicale italiano. Nel settembre 2025 ha partecipato come back vocalist nel brano “Da quando ci sei tu” di Alfa e Sick Luke. Ha inoltre accompagnato al pianoforte la cantante Mietta e, insieme alla sorella Sonia, con cui forma il duo “Out Offline”, ha aperto i concerti di Carmen Consoli e Paolo Benvegnù con un progetto che propone una contaminazione musicale che unisce sonorità r&b, pop, jazz e fusion, raccontando l’identità artistica di due giovani musiciste siciliane già apprezzate per stile e personalità.

L’apertura del concerto di Vasco Rossi rappresenta oggi un nuovo e prestigioso traguardo per Zaira Lo Giudice, giovane artista milazzese che, con il suo percorso, sta dimostrando come talento, disciplina e ambizione possano portare lontano. Un risultato che rappresenta anche motivo di orgoglio per la sua citta d’origine.

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