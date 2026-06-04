Prosegue senza sosta l’attività della Guardia Costiera di Milazzo a tutela della legalità nella filiera della pesca e della sicurezza alimentare dei consumatori.

Nell’ambito dei programmati controlli sulla commercializzazione dei prodotti della pesca, il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo ha eseguito una mirata attività ispettiva presso il porto mamertino,

sottoponendo a verifica i veicoli commerciali sbarcati dalle navi di linea provenienti

dall’Arcipelago delle Isole Eolie.

Nel corso delle operazioni, gli ispettori della Guardia Costiera hanno controllato un furgone isotermico appartenente ad una società del messinese operante nel commercio di prodotti ittici, rinvenendo al suo interno diverse partite di totano destinate al mercato locale, per un quantitativo complessivo di circa 180

chilogrammi.

Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato gravi carenze in materia di tracciabilità del prodotto. In particolare, le partite ittiche trasportate risultavano prive della documentazione necessaria ad attestarne l’origine e a garantirne la completa rintracciabilità lungo tutta la filiera commerciale. Inoltre, i contenitori

ispezionati erano sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria.

Il pesce è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo ed al responsabile dell’illecito è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.





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