Sabato 6 Giugno, dalle 8.30 e per tutta la mattinata, si terrà il Memorial Mister Antonio Cusumano ai campetti di San Papino. L’evento, organizzato dal Gifra Milazzo, vedrà protagonisti i piccoli atleti della categoria Primi Calci, con la partecipazione di dieci squadre provenienti da Milazzo e da fuori città.

Sarà una giornata ricca di emozioni e sorprese, oltre al calcio, i bambini potranno divertirsi con l’animazione curata da Zio Salvo di Bimbilandia. Il Memorial sarà arricchito da premi e medaglie per tutti i partecipanti e si concluderà con un buffet offerto dal Gifra, grazie anche alla collaborazione dei genitori, di Simorestaurant, Panificio Picciolo e Oliva.

Sarà una mattinata all’insegna dello sport, del sorriso e del ricordo, pensata per far vivere ai bambini un’esperienza serena e significativa, proprio come il nostro Mister avrebbe voluto. Al netto delle spese, il ricavato sarà devoluto alla Caritas di San Papino, realtà a cui Mister Cusumano era profondamente legato e per la quale si è sempre speso con generosità verso i più bisognosi.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin