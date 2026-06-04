«Ci sono notizie e atteggiamenti che deludono, ma non ci sono delusioni che possano fermarci». Esordisce così Dario Nostro, primo dei non eletti con 315 preferenze nella lista Fratelli d’Italia a Milazzo, in una nota inviata alla stampa.

«Prendo atto – scrive – con dispiacere della scelta di capovolgere i patti pre-eletorali e di essere stato momentaneamente lasciato fuori dal consiglio comunale e dalla giunta comunale di Milazzo, nonostante la posizione raggiunta nella lista di Fratelli d’Italia. Sono orgoglioso e grato del risultato raggiunto con il mio gruppo di ragazzi. Siamo stati fondamentali per la lista e d’ora in poi saremo ancora più coscienti del nostro valore. Non abbiamo mai inteso di scendere a compromessi o accetare contentini (come l’incarico di esperto a pagamento propostoci), perché sappiamo qual è il risultato politico che abbiamo raggiunto e non abbiamo mai creduto di meritarci un riconoscimento minore».

«A Fratelli d’Italia, al sindaco Pippo Midili – conclude – e a tutto il centrodestra cittadino auguriamo il miglior inizio di legislatura. Attenderemo con calma e senso di responsabilità il nostro momento. Il partito è dei giovani, dei militanti e di tutti quelli che lo alimentano ogni giorno senza chiedere nulla in cambio. Gli occasionali vanno via verso altri lidi; noi, invece, resstiamo, perché siamo convinti delle nostre idee».

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