È entrata nella fase operativa la Definizione Agevolata 2026 dei tributi comunali. Da oggi cittadini, professionisti e centri di assistenza fiscale possono accedere alla piattaforma telematica dedicata per consultare la propria posizione debitoria e presentare l’istanza di adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle e degli avvisi rientranti nella misura approvata dall’Amministrazione comunale.

L’accesso al servizio avviene esclusivamente tramite credenziali SPID, garantendo così la massima sicurezza nella consultazione dei dati personali e tributari. Una volta effettuato l’accesso, il contribuente può verificare l’eventuale presenza di debiti ammessi alla definizione agevolata e procedere direttamente con la compilazione e l’invio della domanda online.

La piattaforma è utilizzabile non soltanto dai cittadini interessati, ma anche da CAF e commercialisti delegati, che potranno assistere gli utenti nella verifica delle posizioni e nella predisposizione delle istanze.

L’obiettivo della definizione agevolata è consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’ente beneficiando delle condizioni previste dal provvedimento, favorendo al tempo stesso il recupero delle somme dovute e una più efficace gestione della riscossione.

L’attivazione del portale rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali, offrendo agli utenti uno strumento semplice e immediato per gestire online tutte le procedure necessarie senza doversi recare fisicamente presso gli uffici.

L’Amministrazione comunale invita i contribuenti interessati a verificare tempestivamente la propria posizione e a valutare l’opportunità di aderire alla Definizione Agevolata 2026 entro i termini previsti dal regolamento.

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