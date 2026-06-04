C’è un momento, durante uno spettacolo, in cui si smette di vedere i ragazzi come studenti e si inizia a vederli come artisti. Questo accadrà con Radici, lo spettacolo messo in scena stasera alle 21 alla scuola media Luigi Rizzo dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Secondo. E il titolo dice già tutto.

Non si parlerà di radici intese come folklore o tradizione, ma di persone concrete, di carne e coraggio, di uomini e donne che hanno scelto di stare dalla parte giusta anche quando era la parte più scomoda. Lo spettacolo ha coinvolto i ragazzi in ogni sua dimensione artistica: la band dal vivo accompagnerà i momenti più intensi, il coro darà voce collettiva a ciò che le parole da sole non bastano a dire, la danza renderà visibile quello che il corpo sa esprimere meglio della mente, la recitazione porterà in scena le storie di chi non c’è più ma che continua a parlare.

Al centro dello spettacolo, ci saranno figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia italiana recente; madri, padri, persone normali che hanno compiuto scelte straordinarie; Teresa Manes, Paolo e Carolina Picchio, Gino Cecchettin e Giulia, Felicia e Peppino Impastato.

Portare queste storie sul palco non vuole essere un esercizio retorico, ma un atto di responsabilità. I ragazzi che le interpreteranno sapranno, forse meglio di chiunque altro, cosa vuol dire crescere in un’epoca in cui la violenza può arrivare da uno schermo, in cui la memoria va custodita con cura. Lo spettacolo vuole lasciare un segno, non soltanto per la qualità delle performance, ma per quella sensazione rara di aver visto qualcosa di vero: una band che costruisce, un coro che sostiene, dei ballerini che raccontano e degli attori che testimoniano.

Lo spettacolo “Radici “dimostrerà come la scuola, possa essere il luogo più importante in cui una comunità riflette su sé stessa e come i ragazzi, riescano a fare cose che gli adulti spesso non sanno più fare: commuovere senza sentimentalismo e ricordare senza retorica.

Lo spero è stato organizzato anche grazie alla collaborazione della Dirigente Alma Legrottaglie e a tutti i ragazzi, ed ai docenti Simona Pagano, Maria Grazia Caliri, Donatella Imbesi, Antonella Madilia, Francesca Formica, Cettina Nicosia, Angelo Mancuso, Gisella Tripepi, Dominga Parisi e Natalie Andaloro.

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