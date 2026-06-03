Gli studenti delle classi 3°C, 3°D e 4°A dell’Istituto professionale alberghiero “Renato Guttuso” di Milazzo, dopo aver letto e approfondito il romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda, hanno partecipato a una vera e propria gara di lettura a scuola. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto di lettura per il maggio dei libri dal dipartimento di lettere, ha dato l’opportunità ai ragazzi di collaborare e sfidarsi tra loro all’insegna di una sana competitività, trasformando la lettura in un’esperienza viva e partecipata.

Diversi sono stati i momenti che hanno reso particolarmente significativo l’evento. Dopo una breve introduzione alle attività proposte e una presentazione multimediale, si è entrati nel vivo della gara con entusiasmo e partecipazione. Si è passati, quindi, alla riflessione sulle tematiche trattate e in particolare sulla metafora dei “coccodrilli”, partendo dai bigliettini su cui ogni studente ha scritto in forma anonima un proprio pensiero.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione della squadra vincente e l’assegnazione di premi speciali alle squadre meritevoli per fair play e spirito di collaborazione. Ogni classe ha ricevuto un attestato di partecipazione e a tutti i partecipanti hanno ricevuto un segnalibro realizzato dalla professoressa Marilena Guerrieri. Il progetto, curato dalle docenti Giuseppina Calapà, Karen Colosi, Letizia Maria Di Stefano e Marilena Guerrieri, ha avuto il merito di coinvolgere gli studenti in momenti di intense emozioni e di farli riflettere su tematiche attuali come diritti e migrazioni, ma anche sull’importanza del coraggio, della resilienza, della solidarietà e dei sogni.

La professoressa Calapà ha curato la scenografia dell’evento e la professoressa Guerrieri la parte creativa e grafica.



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