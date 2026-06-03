L’artista milazzese Salvo Currò ha conquistato il premio “Matsuda” nell’ambito dell’importante mostra internazionale curata dall’Associazione Artistica Giapponese Genten. La giuria ha riconosciuto eccellente l’opera dal titolo “Oro negli occhi del mare”, premio ritirato dall’artista LiNa MORITA, direttrice delle Gallerie Artfull e Yao di Osaka, con cui l’artista collabora attivamente sin dal 2019.

In questa manifestazione, che si tiene da ben 82 anni, l’artista milazzese Salvo Curròsi pregia di essere il primo e unico italiano selezionato e premiato presso il prestigioso museo di Tokyo .

All’interno dell’Art GENTEN ( Festival d’Arte Contemporanea del Giappone), insieme a circa 300 dipinti quasi tutti di artisti giapponesi, l’artista milazzese si presenta con due grandi tele che rappresentano dei “Pesci felici”, elementi che l’artista descrive come simboli di gioia e resilienza culturale.

L’esposizione dal 27 maggio all’08 giugno 2026 presso il prestigioso Museo di Arte

Contemporanea di Tokyo “(NACT) National Art Center ”, organizzato dall’Associazione di Artisti

Contemporanei Giapponesi “GENTEN”, è una delle rassegne più importanti del panorama

artistico contemporaneo e permette alle opere vincitrici, tra cui la stessa opera dal titolo “Oro

negli occhi del mare” , di essere successivamente esposta nei principali musei del Giappone nei

mesi di luglio e agosto 2026 con tour che tocca i maggiori musei giapponesi a Osaka (al City

Museum of Fine Arts), Nagoya (Aichi Art &Cultural Center) e Kyoto (al Kyosera Museum of Art) .

Le due opere (acrilico su tela cm. 100 x 150 cad.)

Attualmente esposte nelle sale del prestigioso museo NACT rispecchiano il genere artistico di Salvo Currò sul tema che caratterizza maggiormente la sua arte, quello del mare e delle sue creature (in particolare tonni ) dagli iconici occhi grandi, dall’atteggiamento allegro e scanzonato, liberi di vagare nel “Mare Nostrum”.



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