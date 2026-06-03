Con una determina dirigenziale adottata dal comandante della Polizia Locale, Salvatore Campagna, a conclusione della procedura di gara europea ad evidenza pubblica, il Comune di Milazzo ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto pubblico urbano alla Sais Autolinee per 9 anni.

Un adempimento che rappresenta un passaggio significativo per il settore della mobilità cittadina, consentendo di consolidare il percorso di miglioramento del servizio avviato negli ultimi anni e di programmare interventi e investimenti in un quadro di maggiore stabilità gestionale.

L’avvio del nuovo contratto è previsto per il prossimo 1 luglio. In questa fase gli uffici comunali e la società aggiudicataria sono impegnati nella definizione dello schema contrattuale e nell’espletamento degli ultimi adempimenti amministrativi necessari alla sottoscrizione del contratto.

L’importo annuale del servizio ammonta a 583.487,44 euro oltre Iva, per un valore complessivo di 5.251.386,93 euro nell’arco dei nove anni, esclusi gli introiti tariffari e fatti salvi gli adeguamenti Istat previsti dalla normativa vigente. Parte della copertura finanziaria sarà garantita dalla Regione Siciliana.

Il contratto prevede una percorrenza minima annua di 167.761,19 chilometri e interesserà le quattro linee urbane cittadine: Porto – Santa Marina; Porto – Stazione – Ospedale; Porto – Stazione; Porto – Capo Tono.

Tutte le linee avranno capolinea al Porto – Molo Marullo e si articoleranno complessivamente in 115 fermate distribuite sul territorio comunale.

La Sais Autolinee gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano a Milazzo da circa due anni, a seguito del subentro all’Ast, e i dati raccolti dall’Amministrazione comunale evidenziano un costante miglioramento delle performance del servizio e un crescente apprezzamento da parte.dell’utenza.

Tra aprile 2024 e dicembre 2025 il numero dei passeggeri è cresciuto in maniera significativa. Nei nove mesi del 2024 il servizio è stato utilizzato mediamente da 6.555 utenti al mese, mentre nel 2025 si è registrato un incremento di circa il 19 per cento, con una media mensile salita a 7.800

passeggeri.

Grazie al monitoraggio effettuato dagli uffici comunali in collaborazione con il gestore è stato inoltre possibile incrementare di circa il 10 per cento il numero medio delle corse sulle linee 2/3, 4 e 6, adeguando l’offerta alle esigenze emerse dal territorio.

Particolarmente significativo il risultato registrato dalla linea 6 verso il Tono durante il periodo estivo. Nei mesi di luglio, agosto e settembre si è registrato un incremento medio mensile dei passeggeri del 57 per cento tra il 2024 e il 2025, accompagnato da un aumento delle corse del 35 per cento. Complessivamente, nei mesi estivi, il numero degli utenti è cresciuto del 175 per cento,

confermando la validità del potenziamento del collegamento verso una delle principali aree balneari della città.

Risultati positivi sono stati registrati anche sulla linea 2/3 a servizio della Piana, con un aumento delle corse del 15 per cento e una crescita del 38 per cento dei passeggeri medi mensili, e sulla linea 4, che ha fatto registrare un incremento del 27 per cento dell’utenza rispetto all’anno precedente.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin