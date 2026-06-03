Il ventenne chitarrista milazzese Pietro Lo Duca è stato tra i mille musicisti selezionati per partecipare a Rockin’1000, il celebre evento musicale internazionale andato in scena all’Allianz Stadium di Torino il 30 maggio.

Un importante riconoscimento per il giovane artista, che ha avuto l’opportunità di esibirsi davanti a circa 30 mila spettatori in una manifestazione condotta da Lodovica Comello e arricchita dalla presenza di ospiti come Elio e le Storie Tese e il rapper Nitro.

Allievo della scuola New Wave del maestro Francesco Puglisi, Pietro coltiva la passione per la musica fin da bambino e, grazie all’impegno e alla costanza dimostrati negli anni, ha realizzato il sogno di prendere parte a uno degli eventi musicali più prestigiosi al mondo.

«È stata un’emozione unica – commenta il giovane chitarrista – confrontarmi con altri talenti provenienti da tutto il mondo. Poter arricchire ulteriormente il mio bagaglio musicale e la mia esperienza di vita è stato davvero fantastico. È stato stupendo trascorrere alcuni giorni insieme a persone che condividono la stessa passione, fino a sentirsi parte di un’unica grande famiglia».

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