Al via la seconda edizione di “Panarea Book Festival”. Tre appuntamenti in programma al ristorante Ray che fanno parte di un cartellone di eventi di prestigioso organizzato dalla Fondazione Raya, Demea Eventi Culturali con L’Università degli Studi e la Camera di Commercio di Messina e Generali Italia.

Il primo evento è previsto per il 19 giugno. La scrittrice Antonella Desireè Giuffrè presenterà “La seminatrice di coraggio“. Dialogherà con l’autrice Giovanni Moschella dell’Università di Messina.

Il 2 luglio protagonista sarà Virginia Spanò, scrittrice autrice del libro “Profumi e Graffi”. Con lei dialogherà Paola Sabella, segretaria Generale della CCIAA di Messina.

Ultimo appuntamento il 3 luglio. Presidente della Fondazione Scintille di Futuro presenterà ‘U Maxi dialogando con il magistrato Emanuele Crescenti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin