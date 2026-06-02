Fortissima scossa di terremoto a Milazzo. Nella città del Capo la terra ha cominciato a tremare senza fermarsi più alle 00:12 di oggi martedì 2 giugno, spaventando la popolazione. La scossa, infatti, è stata di lunga durata

I sismografi dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno registrato un terremoto avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) al largo di Amantea nel mar Tirreno.

Si tratta di magnitudo 6.2. Epicentro in mare a una profondità di 250 chilometri.

La scossa è stata avvertita in tutto il Sud Italia, particolarmente forte a Messina e in tutta la sua provincia così come in buona parte Sicilia e anche in Grecia e Albania.

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