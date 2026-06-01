Si è concluso con un momento di festa al Teatro Trifiletti di Milazzo il percorso educativo del progetto nazionale “Delfini Guardiani Milazzo”. Iniziativa che ha coinvolto 800 alunni delle classi terze, quarte e quinte elementari degli Istituti Comprensivi Secondo e Terzo, distribuiti in nove plessi scolastici, accompagnandoli in un viaggio alla scoperta del mare, della biodiversità e dei comportamenti responsabili necessari per tutelare il patrimonio naturale del Mediterraneo.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Marevivo con il sostegno di MSC Foundation, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Federparchi, del CUTFAA – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri Forestali, dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo e del Comune di Milazzo, con la collaborazione della Marina Militare e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è andato avanti durante tutto l’anno scolastico.

Gli studenti hanno partecipato a numerose attività didattiche in aula dedicate all’importanza della salvaguardia degli ecosistemi marini, alla conoscenza della straordinaria biodiversità presente nei fondali di Capo Milazzo, al ruolo delle Aree Marine Protette e alle corrette azioni da adottare in caso di avvistamento di delfini o tartarughe marine, sia in mare che sulle spiagge durante la delicata fase della deposizione delle uova.

Accanto alla formazione teorica, il progetto ha previsto un ricco programma di attività outdoor che ha consentito ai bambini di vivere esperienze dirette a contatto con il territorio. Tra queste, la scoperta delle tradizioni marinare del borgo di Vaccarella, approfondimenti sulla pesca sostenibile grazie alla collaborazione dei pescatori locali e attività di pulizia delle spiagge, attraverso le quali gli studenti hanno potuto comprendere concretamente gli effetti dell’inquinamento e della dispersione dei rifiuti, in particolare della plastica, sugli ecosistemi costieri e marini.

Particolarmente apprezzate le escursioni didattiche lungo i sentieri naturalistici dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. I ragazzi hanno percorso il sentiero di Levante fino a Punta Mazza e alla Baia di Rinella, nonché quello di ponente che conduce alle suggestive Piscine di Venere, immergendosi nella natura e nei paesaggi più caratteristici del promontorio.

Il percorso è stato arricchito dalla visita al Centro di Educazione Ambientale dell’AMP Capo Milazzo, dove gli alunni hanno vissuto l’esperienza immersiva della “Stanza del Mare – Lab di Lory”, osservando attraverso visori Oculus la straordinaria biodiversità dei fondali dell’area marina protetta e scoprendo le specie che popolano questo prezioso tratto di Mediterraneo. Per gli studenti delle classi quinte l’esperienza si è conclusa con una speciale escursione in barca lungo la costa del promontorio di Capo Milazzo, un’occasione unica per osservare l’Area Marina Protetta da una prospettiva diversa, ammirarne le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e ambientali e conoscere da vicino le estese praterie di Posidonia oceanica, habitat fondamentale per la salute del mare.

Momento culminante del progetto è stato l’evento conclusivo ospitato al Teatro Trifiletti, dove tutti i “Delfini Guardiani” delle classi quinte si sono ritrovati per presentare gli elaborati finali realizzati durante il percorso educativo. Nel corso della manifestazione è stata consegnata ai partecipanti la speciale “Card Delfini Guardiani”, simbolico riconoscimento del loro impegno come giovani custodi del mare.

La card, dotata di QR Code, consente l’accesso a una sezione web dedicata ai ragazzi contenente i diritti e i doveri di un Delfino Guardiano, una guida illustrata per il riconoscimento delle principali specie marine del Mediterraneo e indicazioni pratiche per organizzare in sicurezza attività di pulizia ambientale e sensibilizzazione.

All’evento conclusivo hanno preso parte il Presidente dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo Giovanni Mangano, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Alessandro Sarro, il Direttore del Porto di Milazzo Giuseppe Lembo, il rappresentante della Guardia di Finanza di Milazzo Luogotenente Salvatore Michelangelo, il Dirigente del Comune di Milazzo Gianni Lombardo, i Dirigenti scolastici Alma Le Grottaglie e Alessandro Greco, insieme ai docenti e ai referenti scolastici che hanno accompagnato gli studenti lungo tutto il percorso.

L’edizione milazzese di Delfini Guardiani si chiude così con un importante risultato: aver trasformato oltre ottocento bambini in ambasciatori della tutela del mare, consapevoli del valore della biodiversità e pronti a diffondere tra coetanei e famiglie una nuova cultura del rispetto dell’ambiente marino e costiero.

«C’era tanta emozione al Trifiletti – scrive in un post Facebook la dirigente scolastica del Secondo Comprensivo Alma Legrottaglie – Le luci del teatro hanno accolto bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie, riuniti per un appuntamento speciale: la restituzione collettiva di un’esperienza che il mare ha regalato in questi anni, e che adesso, tra colori, parole e musica, torna a terra. Una serata che ha dimostrato, ancora una volta, come l’educazione ambientale non sia solo conoscenza, ma emozione, identità, appartenenza. Grazie all’operatrice di Marevivo Rosy La Malfa e all’instancabile Peppe Maimone per aver voluto renderci partecipi di questa bellissima iniziativa».

«Una giornata indimenticabile – confessa Alessandro Greco dirigente scolastico del Terzo Circolo – protagonisti del loro “battesimo del mare”. Tra entusiasmo e meraviglia, gli alunni hanno vissuto un’esperienza divertente di conoscenza, educazione e cittadinanza attiva. Un grazie sincero a Marevivo, alla Guardia Costiera e alla Capitaneria di Porto per aver reso possibile questa giornata».

«Un momento di grande valore educativo e civico – ha detto Giuseppe Lembo, Autorità di sistema portuale dello Stretto – volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia del mare e dell’ambiente».

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