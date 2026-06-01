Una smart in fiamme in zona Olivarella, prima di arrivare al Parco Corolla subito dopo la rotonda dove si trova Tenuta Anasita. La macchina è andata in fiamme dopo aver tamponato un furgone, probabilmente fermo per attaccare i cartelloni pubblicitari.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo e gli agenti della Polizia Locale per gestire il traffico, personale dell’Anas e i Carabinieri della Compagnai di Milazzo per fare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si registra infatti un rallentamento della circolazione stradale.

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