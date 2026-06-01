Milazzo, incidente auto moto in via della Concordia. Ferito un motociclista 1 Giugno 2026 Cronaca Incidente auto moto in via della Concordia a Milazzo, la strada dopo l’ospedale Fogliani che conduce alla statale. Il motociclo è stato travolto da un’auto che usciva da un’area privata, probabilmente il residence che si trova proprio di fronte al posto in cui è avvenuto l’impatto. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito a terra fino all’arrivo dell’ambulanza del 118. Una situazione che ha notevolmente rallentato il traffico. Per lungo tempo sono rimasti bloccati anche gli autobus. ll motociclista ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale mamertino. Sul posto la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 5.385 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT