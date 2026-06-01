Incidente auto moto in via della Concordia a Milazzo, la strada dopo l’ospedale Fogliani che conduce alla statale.

Il motociclo è stato travolto da un’auto che usciva da un’area privata, probabilmente il residence che si trova proprio di fronte al posto in cui è avvenuto l’impatto.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito a terra fino all’arrivo dell’ambulanza del 118. Una situazione che ha notevolmente rallentato il traffico. Per lungo tempo sono rimasti bloccati anche gli autobus.

ll motociclista ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale mamertino. Sul posto la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico.

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