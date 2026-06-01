Si è svolto a Milazzo l’incontro promosso da Sud chiama Nord, primo momento di confronto pubblico dopo il secondo posto raggiunto alle recenti elezioni amministrative. Un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di cittadini, sostenitori, candidati e amministratori, uniti dalla volontà di proseguire il percorso politico avviato in città negli ultimi mesi.

All’incontro hanno preso parte il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, la presidente del movimento Laura Castelli, il deputato regionale Matteo Sciotto e il consigliere comunale eletto Pippo Crisafulli.

Presenti anche il deputato Pippo Lombardo e il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. Nel corso dell’incontro Laura Castelli ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione del progetto, sottolineando l’importanza del risultato raggiunto in meno di novanta giorni di campagna elettorale.

«Tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di incredibile – ha detto Laura Castelli – in meno di tre mesi siamo riusciti a conquistare il secondo posto con circa 2.800 voti, presentando liste composte da persone nuove alla politica ed espressione autentica della società civile. Questo risultato dimostra che quando passione e impegno per il territorio si incontrano, nulla è impossibile».

La presidente di Sud chiama Nord ha inoltre evidenziato come il percorso non si concluda con la competizione elettorale, ma rappresenti l’inizio di una nuova fase politica per Milazzo. «Da oggi – continua – inizia un nuovo cammino che ci vedrà protagonisti anche in Consiglio comunale grazie al lavoro di Pippo Crisafulli e di tutti coloro che continueranno a impegnarsi ogni giorno tra la gente per portare avanti battaglie concrete a tutela dei cittadini».

A ribadire il valore del lavoro svolto è stato anche Cateno De Luca, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e per la qualità della proposta politica presentata alla città.«Laura Castelli – confessa – ha condotto una campagna elettorale di qualità, fatta di competenza, serietà e proposte concrete. Da qui parte la fase due: saremo presenti a Milazzo in modo ancora più incisivo, per continuare a dare voce ai cittadini e costruire un’alternativa credibile».Nel suo intervento, il deputato regionale Matteo Sciotto ha evidenziato l’importanza del risultato raggiunto dal movimento a Milazzo e la necessità di consolidare una presenza costante sul territorio, attraverso un dialogo continuo con cittadini, associazioni e realtà produttive della città.Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai candidati, ai volontari e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto politico di Sud chiama Nord, contribuendo a costruire in pochi mesi una realtà capace di affermarsi come una delle principali forze di opposizione in città.

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