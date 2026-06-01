La sua presenza nelle acque di Milazzo non è passata inosservata. In questo momento si trova ancorata nella rada del lungomare di Levante, nei pressi dell’ex camping Cirucco ed è il mega yacht Deep Blue di 140 metri del miliardario cinese Richard Qiangdong Liu, fondatore di JD.com, uno dei più grandi siti di vendita al dettaglio di e-commerce in Cina e nel mondo.

Ad occuparsi dell’iter che ha consentito di individuare un luogo di approdo a Milazzo è stata l’Agenzia Marittima Paolo Laquidara che, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, si sta occupando dell’assistenza e ha gestito le operazioni di ancoraggio.

A Milazzo resterà quattro giorni per far ammirare le bellezze della Città del Capo ai suoi ospiti e per un cambio equipaggio.

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