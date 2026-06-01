Domani, martedì 2 giugno tradizionale appuntamento a Piazza Roma per le celebrazioni del 80° anniversario di Fondazione della Repubblica.

La cerimonia avrà inizio, alle 10, con la posa di una corona da parte del Sindaco Pippo Midili che subito dopo terrà un breve discorso alla presenza delle autorità civili e militari. L’Amministrazione comunale ricorderà il voto del 1946, il primo a suffragio universale femminile e maschile, che condusse alla scelta della repubblica come forma dello Stato e all’elezione dell’assemblea costituente. Alla cerimonia interverrà la banda musicale “Città di Milazzo” che intonerà l’inno nazionale.

«Tutti i cittadini e, in particolare, gli alunni delle scuole con le loro famiglie, le Associazioni, sono invitati a partecipare alla manifestazione»

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