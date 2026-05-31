Milazzo, al teatro Trifiletti il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci 31 Maggio 2026 Cronaca Oggi, domenica 31 maggio alle ore 10.30 al Teatro Trifiletti di Milazzo si terrà la kermesse nazionale aperta al pubblico “VERSO UN FUTURO NAZIONALE”. Aprirà i lavori Il Presidente Nazionale di Patto Italia Stefano Ruvolo, a seguire sono previsti gli interventi del Responsabile Nazionale di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni, del Responsabile Organizzativo di Futuro Nazionale On. Edoardo ZIELLO, del Responsabile Sviluppo Centro-Sud Italia di Futuro Nazionale On. Rossano SASSO. Chiuderà i lavori il Presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Modera i lavori il giornalista Tg1 Angelo Polimeni Bottai. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 656 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT