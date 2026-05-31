Oggi, domenica 31 maggio alle ore 10.30 al Teatro Trifiletti di Milazzo si terrà la kermesse nazionale aperta al pubblico “VERSO UN FUTURO NAZIONALE”.

Aprirà i lavori Il Presidente Nazionale di Patto Italia Stefano Ruvolo, a seguire sono previsti gli interventi del Responsabile Nazionale di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni, del Responsabile Organizzativo di Futuro Nazionale On. Edoardo ZIELLO, del Responsabile Sviluppo Centro-Sud Italia di Futuro Nazionale On. Rossano SASSO.

Chiuderà i lavori il Presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Modera i lavori il giornalista Tg1 Angelo Polimeni Bottai.

Visite: 656