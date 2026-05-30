L’Associazione Artistico Culturale Milarte inaugura oggi l’esposizione di un antico carrettino siciliano. Un’opera simbolo della tradizione siciliana che torna a nuova vita grazie alla maestria dell’artista milazzese Pino Nicosia.

L’inaugurazione è in programma alle 18 nella sede dell’associazione Milarte in Via Umberto I a Milazzo.

«L’iniziativa – racconta Mariagrazia Toto vice presidente della Milarte – nasce con l’obiettivo di valorizzare e tramandare uno dei manufatti più rappresentativi della cultura popolare dell’isola. Il carretto siciliano infatti è un elemento identitario della tradizione artigianale siciliana, veniva decorato con colori intensi e scene tratte dalla storia, dall’epica cavalleresca dei Paladini di Francia e dalla tradizione religiosa. Le pitture non avevano soltanto una funzione ornamentale, ma rappresentavano un vero e proprio racconto visivo capace di tramandare valori, leggende e memorie collettive».

Grazie al lavoro di Pino Nicosia, il carrettino esposto recupera oggi il fascino e il significato culturale che lo hanno reso uno dei simboli più riconoscibili della Sicilia nel mondo. L’opera testimonia il valore della conservazione delle arti tradizionali e dell’artigianato artistico locale.

«Le tradizioni – continua la Toto – sono il filo che unisce passato, presente e futuro , custodirle significa preservare la nostra identità e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici. L’esposizione sarà aperta al pubblico e offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino un manufatto che racconta la storia, la creatività e il patrimonio culturale della Sicilia, riaffermando il ruolo dell’arte come strumento di memoria e valorizzazione del territorio».

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