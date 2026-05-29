Tra gli elementi di rilievo emersi dalla proclamazione ufficiale dei ventiquattro consiglieri c’è il ritorno del Partito Democratico all’interno del Consiglio comunale dopo cinque anni di assenza, grazie al seggio ottenuto dalla coalizione progressista guidata dal candidato sindaco Michele Vacca. A rappresentare il Pd sarà Gioacchino Abbriano, risultato eletto a seguito della parità di preferenze con Maria Grazia Gitto, entrambi fermi a 147 voti. Eletto in virtù della posizione superiore occupata nella lista.

«Voglio fare un grande in bocca al lupo a Gioacchino Abbriano, che sarà la voce della nostra coalizione all’interno del Consiglio Comunale – scrive in una nota stampa Michele Vacca, candidato sindaco della coalizione progressista – Una presenza seria, competente e profondamente legata a questo progetto fin dal primo giorno. La sua elezione è il risultato di un lavoro collettivo e di una coalizione che ha scelto di mettere davanti il progetto e non le bandiere. Ma questa campagna elettorale ha raccontato anche altro. Ha raccontato soprattutto la nascita di una nuova generazione di ragazze e ragazzi che hanno deciso di metterci la faccia, di studiare, di impegnarsi e di costruire una visione diversa di città.

Ed è da qui che vogliamo ripartire. É proprio per questo motivo che voglio complimentarmi anche e particolarmente con Mariagrazia Gitto, che ha sfiorato l’elezione alla sua prima esperienza così come gli altri giovani candidati della coalizione che hanno raggiunto ottimi risultati».

«Perché se oggi Gioacchino rappresenterà istituzionalmente questo percorso dentro il Consiglio Comunale diventando un importante e imprescindibile punto di riferimento – continua – sarà comunque questa comunità giovane, libera e determinata a continuare a guidarne l’anima, le idee e la direzione politica. E posso dirlo con serenità: siamo già al lavoro per farlo Il mio ringraziamento più grande va a tutti i candidati e le candidate della coalizione che hanno dato anima, tempo ed energie senza risparmiarsi mai. Questa esperienza non finisce qui. Anzi, probabilmente inizia davvero adesso».

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