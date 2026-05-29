La quinta A del plesso Carrubbaro di Milazzo dice No al bullismo con la messa in scena al teatro Trifiletti dello spettacolo “…E credo nell’amicizia”…un lavoro nato dalla rivisitazione di due importanti denunce contro il bullismo il monologo di Paola Cortellesi e il libro “Bullo” della scrittrice mamertina Nuccia Isgro.

Le docenti Emanuela De Pasquale, Francesca Gugliotta e Mariangela Marchetta hanno scelto questa tematica affinché le future generazioni possano essere sollecitati a riflettere e aprire varchi di speranza con la consapevolezza che è possibile fare qualcosa per abbattere questo fenomeno devastante con atteggiamenti di indifferenti.

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